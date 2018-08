Tria: "Ora un grande piano di investimenti, le risorse ci sono"

La tragedia di Genova 'conferma l'assoluta necessità di un grande piano di investimenti pubblici in infrastrutture'. Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria spiegando che il governo è già al lavoro su un progetto 'che parta dallo sblocco degli investimenti e degli interventi di manutenzione che hanno già finanziamenti a disposizione'. Tria in una nota ricorda come 'gli investimenti in infrastrutture sono una priorità del governo per i quali non ci saranno vincoli di bilancio'. Nel bilancio dello Stato sono stanziati a questo fine 150 miliardi, già scontati nel deficit. Di questi, 118 miliardi sono considerabili immediatamente attivabili.