Borsa: Tokyo rimbalza, Asia piatta

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa in attesa degli sviluppi della crisi turca, con la lira di Ankara che comunque rifiata sui mercati valutari: la sola Tokyo rimbalza in modo deciso, con l'indice Nikkei 225 che ha chiuso in crescita del 2,2%.

Hong Kong si avvia alla conclusione delle contrattazioni in calo di circa un punto percentuale, con tutte le Borse cinesi in leggero ribasso. Positiva Seul (+0,4% finale) e Sidney, che ha chiuso in aumento dello 0,7%. In leggero rialzo anche Mumbai (+0,4% verso la chiusura) nonostante la rupia indiana sia la moneta dell'area ad aver accusato maggiormente i ribassi dei giorni scorsi della lira turca. Debole il listino azionario di Bangkok, che cede oltre un punto percentuale.

Leggermente positivi i futures sull'avvio delle Borse europee, con i titoli di Stato italiani che nelle prime battute del mercato telematico dei bond migliorano sensibilmente il loro andamento.