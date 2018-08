Borse Europa in rosso, crolla Bayer

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Borse europee in lieve miglioramento ma ancora in rosso, in scia alla crisi turca.

Milano perde lo 0,6%, con il comparto banche sotto pressione (-1,86%), Madrid cede lo 0,9%, Francoforte è in calo dello 0,6%, Parigi è in ribasso dello 0,3% e Londra lascia sul terreno lo 0,5%. Nel Vecchio Continente, il settore che soffre di più è quello sanitario (-1,3%) con il crollo di Bayer. Il titolo della multinazionale farmaceutica perde l'11% sulla Piazza di Francoforte, dopo che un tribunale americano ha condannato Monsanto, che Bayer ha acquisito nei mesi scorsi, a un risarcimento milionario nei confronti di un giardiniere che avrebbe contratto il cancro usando i diserbanti dalla società.