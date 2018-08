Borsa: Milano perde l'1%, Mps ai minimi

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Piazza Affari scende ancora e cede l'1% in un'Europa in rosso, in scia alla crisi turca. L'euro è sempre debole a 1,13 dollari, mentre continua a pesare lo spread, che si attesta sui 274 punti. In piazza Affari, il listino è appesantito dalle banche, con Mps che cede il 4,3% a 2,21 euro e aggiorna i minimi dal ritorno in Borsa, nell'ottobre scorso. Male anche Ubi (-3,3%), Mediobanca (-3,2%) e Banco Bpm (-2,98%). Sotto pressione anche Unicredit (-3,4%), proprietaria in Turchia dell'istituto Yapi Kredi. In controtendenza Carige, che sale del 2,2%. Fuori dal settore finanziario, salgono Azimut (+1,5%), Unipol (+1,4%) e Moncler (+1,2%).