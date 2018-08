Borsa: Milano in calo, giù Unicredit

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Primi scambi in rosso per Piazza Affari, che perde lo 0,8% a 20.900 punti sulla scia della crisi turca, che pesa sulle Borse mondiali. A Milano, fra i titoli più sotto pressione ci sono Unicredit (-2,2%), che in Turchia è proprietaria dello Yapi Kredi, e Mps, che aggiorna i minimi: è in calo del 3,3% a 2,23 euro. Per adesso, il listino non sembra aver avuto particolari reazioni alle dichiarazioni di esponenti del governo sui mercati, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che teme un'aggressione all'Italia dei fondi speculativi, e il vicepremier Luigi Di Maio che non prevede un attacco sui mercati. Fra i titoli in crescita ci sono Unipol (+0,4%), che venerdì ha presentato i conti, Cnh (+0,22%), Eni (+0,16%) e Moncler (+0,19%).