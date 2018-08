Crisi Etruria nota a Consob a fine 2013

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - La Consob sapeva fin dal dicembre del 2013 della gravissima situazione in cui si trovava Banca Etruria, grazie ai documenti e alle informazioni ricevute da Bankitalia, e dunque le sanzioni comminate ad amministratori e sindaci per le supposte mancate informazioni contenute nel prospetto dell'aumento di capitale di fine 2013 sono frutto di un procedimento avviato tardivamente.

Con questa motivazione la Corte d'Appello di Firenze ha annullato alcune sanzioni emesse dall'authority di Borsa nel 2017 in relazione alla vicenda Banca Etruria.