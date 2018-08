Borsa: Milano scivola (-0,6%) con banche

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - La Borsa di Milano scivola con il Ftse che perde lo 0,6% a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni. Pesano le banche. Giù Unicredit (-1,2%) mentre Mediobanca flette (-0,46%) all'indomani dei rumors su ipotesi che i soci studino un patto 'light' in caso di un addio di Unicredit. Sempre debole Bper (-1,2%) dopo dati semestrali inferiori alle stime degli analisti. Male anche Mediolanum (-1%), Ubi (-0,5%), Intesa (-0,9%) e fuori dal Ftse Mib perdono anche Mps (-0,9%) e il Credem (-1,6%) che ha chiuso il semestre con un utile netto in calo del 6,2% a 95 milioni. Giù anche Cnh (-1,2%), Leonardo (-1,2%) e Pirelli (-1%).

Acquisti invece su Banca Carige (+1,1%), che ieri ha visto le dimissioni del sesto consigliere dal cda. Ben intonato il Creval (+1,76%) dopo che il socio Dumont ha chiesto l'assemblea per revocare il Cda. Salgono Tenaris (+0,6%) e UnipolSai (+0,5%).