Borsa: mercati Asia contrastati

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - Le borse asiatiche sono contrastate.

Mentre in Giappone Tokyo perde, col Nikkei che registra un calo dello 0,2%, le piazze cinesi segnano notevoli rialzi, grazie alle fiducia sui risultati degli indici che compensa negli investitori i timori per gli sviluppi nella guerra commerciale dei dazi tra Cina e Stati Uniti, all'indomani del botta e risposta da 16 miliardi di dollari.

La Grande Cina dunque avanza e, a mercati ancora aperti, Hong Kong cresce dell'1,2%, Shanghai avanza di due punti percentuali, Shenzhen quasi di tre. Cede invece Taiwan (-0,4%). Positive Mumbai (+0,3%) e Sydney (+0,45%). Tra i dati macro attesi per oggi, i prezzi Usa alla produzione, assieme alle richiese di disoccupazione e di dati sulle vendite all'ingrosso. Contrastati anche i futures sull'Europa.