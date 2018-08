Borse Europa crescono, Milano sale 0,4%

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - Borse europee in ripresa, dopo un'apertura debole. A metà seduta, i listini sono quasi tutti in crescita. Londra guadagna lo 0,8%, Milano lo 0,4%, Francoforte lo 0,2%. Parigi è piatta, mentre Madrid cede lo 0,12%. I futures indicano in crescita l'apertura di Wall Street. I mercati sono attenti allo scenario internazionale, con la nuova ondata di dazi annunciata dagli Stati Uniti nei confronti della Cina. Lo spread è in calo a 242 punti, mentre l'euro è a 1,159 dollari.

In Piazza Affari continua la corsa di Salini che sale del 6%, dopo l'annuncio dell'imminente vendita del segmento americano Plants & Paving. Crescono anche A2a (+1,4%) e Ferrari (+1,7%).

Sale anche Pirelli (+1,8%), che ieri ha presentato i conti.

Contrastate le banche, con Banco Bpm che guadagna lo 0,9% e Ubi lo 0,6%. All'indomani delle semestrali, Bper cede il 5,5%, mentre Unicredit è piatta. In calo dell'1% Carige, dopo il declassamento di Moody's.