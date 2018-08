Borsa: Europa sale, Milano +0,75%

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - La stagione delle trimestrali volge al termine e i listini europei proseguono in rialzo insieme ai futures su Wall Street. In attesa dei verbali della Bce di dopodomani, Milano (+0,75%) e Francoforte (+0,7%) guidano l'avanzata dei listini seguite da Madrid (+0,4%), Parigi (+0,37%) e Londra (+0,31%). In particolare salgono i titoli siderurgici come Bhp (+1,58%) e Rio Tinto (+1,26%), che insieme agli automobilistici Daimler (+1,79%) e Vw (+1,43%) hanno sofferto maggiormente la guerra dei dazi tra Usa e Cina. Effetto conti sui produttori di macchine Oerlikon (+10,78% a Zurigo) e di autoricambi Schaeffler (+5,99% a Francoforte) e su Unicredit (+1,47%) in Piazza Affari. Scivolone del produttore di gioielli Pandora (-19,26%), che ha rivisto le stime sull'intero esercizio insieme alla boutique online Zalando (-7,02%).