Fineco: raccolta luglio 499 milioni

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - FinecoBank ha raccolto 499 milioni di euro nello scorso mese di luglio, con un progresso del 16% rispetto all'analogo periodo del 2017, mentre da inizio anno la raccolta è salita del 20% a 4,09 miliardi di euro. Il patrimonio totale della banca è pari a 70,86 miliardi (+10% sull'analogo periodo del 2017), mentre i nuovi clienti da gennaio sono stati 67.338, in calo del 5% rispetto al 2017, ma il numero complessivo dei clienti è salito a 1,25 milioni (+7%). Commentando i risultati l'amministratore delegato Alessandro Foti parla di "apprezzamento per il modello di 'one stop solution' adottato da Fineco, sempre più utilizzata dai clienti come banca principale per tutte le necessità finanziarie".