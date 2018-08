Borsa: Europa migliora, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Tornano positive le Borse europee a metà seduta ad eccezione di Milano (Ftse Mib -0,14%) e Madrid (-0,17%), dopo l'inatteso rialzo della fiducia degli investitori nell'Ue misurata dall'Istituto Sentix, nonostante le tensioni sui dazi tra Usa e Cina. Bene Francoforte (+0,55%), Parigi (+0,19%) e Londra (+0,1%), con i futures Usa positivi in assenza di dati. Proseguono le vendite sul settore siderurgico e minerario, legati alla tensioni commerciali, con Linde (-9,66%), dopo la raccomandazione negativa degli analisti di Kepler Chevreux, Rio Tinto (-1,85%), Glencore (-1,35%) e ArcelorMittal (-1,82%) particolarmente colpite a differenza degli automobilistici Bmw (+2,2%) e Daimler (+1,15%), seguite da Ferrari (+0,46%) ed Fca (+0,27%). Pesanti i bancari Banco Bpm (-7,33%), dopo raccomandazioni in peggio degli analisti, Rbs (-3,26%) e Mediobanca (-2,29%). In controtendenza Carige (+5,75%), con la quinta defezione dal Cda, fiacca invece Unicredit (-0,07%) alla vigilia dei conti semestrali.