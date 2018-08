Borsa: Milano allunga il passo (+1%)

(ANSA) - MILANO, 3 AGO - Piazza Affari allunga il passo (+1,1%) e supera gli altri listini europei, tra i quali la meglio intonata resta Londra (+0,91%), in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Usa. La galassia Exor-Fca continua a guidare l'indice principale con rialzi superiori al 3%. Sempre in luce anche Mediobanca (+2,56%), che entra nel credito al consumo in Indonesia mentre Elliott nega di avere quota nel capitale della banca. Resta pesante Mps (-3,55%) dopo la semestrale.