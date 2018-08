Borsa: Europa rimbalza ma non Milano

(ANSA) - MILANO, 3 AGO - I listini europei rialzano la testa dopo le tensioni sui dazi ma non si accoda al recupero Milano (-0,01%), che oscilla e continua a soffrire per i timori degli investitori sulla gestione del debito in vista della legge di stabilità del nuovo governo, che spingono all'insù lo spread tra Btp e Bund tedesco. Il clima è più sereno altrove a partire da Londra (+0,50%) e Francoforte (+0,47%). Bene Parigi (+0,28%) dove il semestre sopra le attese spinge il Credit Agricole (+2%), grazie ai risultati dell'investment banking, oltre che dalla recente acquisizione di Pioneer da parte di Amundi.