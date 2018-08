Ilva, ArcelorMittal: restiamo ottimisti su acquisizione

Il gruppo ArcelorMittal "resta ottimista" sull'acquisizione di Ilva. E' quanto ha spiegato Aditya Mittal, President and Chief Financial Officer del gruppo nella conference call con gli analisti sui risultati semestrali. Mittal ha ricordato come il termine per l'operazione sia stato prorogato al 15 settembre e di essere in trattative con "il nuovo governo italiano" ribadendo gli impegni e le proposte migliorative presentate in termini di risanamento e di ambiente. L'Ilva, ha spiegato ArcelorMittal, è "una eccellente opportunità" per il gruppo.

Commissari, salta vendita? Non in grado rispondere - Sulla possibilità che salti la cessione dell'Ilva ad ArcelorMittal "non siamo in grado di poter dare una risposta, un'eventuale conclusione non positiva del contratto può dipendere da molteplici ragioni, oggi non possiamo dire quale delle fattispecie potrebbe verificarsi e non possiamo dare un quadro di riferimento". Così il commissario straordinario Enrico Laghi in audizione in commissione Industria del Senato.



La gestione commissariale dell'Ilva, "ad oggi ha speso 500 milioni di euro in investimenti ambientali urgenti per l'adeguamento alle prescrizioni". Così le slide presentate dai commissari Ilva in audizione davanti alla commissione Industria del Senato in cui si legge che gli investimenti ambientali previsti nel piano industriale Ilva del 2014 sono pari a circa 1,8 miliardi di euro.



La previsione finanziaria per l'Ilva "stima l'esaurimento di cassa a settembre 2018". Sempre nella slide di previsione del fabbisogno di cassa si legge che a dicembre la cassa di fine periodo segnerà -132 milioni di euro. Lo scaduto fornitori ammonta invece a circa 30 milioni, di cui solo il 10% è superiore a 60 giorni.