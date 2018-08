Campari: vendite 6 mesi 778 milioni

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Campari ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno con vendite in calo a 778,2 milioni di euro (-4,7%), che scontano l'effetto dei cambi (-6,4%) e della variazione di perimetro del Gruppo (-3,7%). In calo dell'1,1% a 471,9 milioni il margine operativo lordo, mentre l'utile è salito del 35,5% a 147,2 milioni. Si limita all'11,6% invece il progresso se si calcolano rettifiche per 42,8 milioni per il 2018 e di 15,1 milioni per il 2017. Per l'intero esercizio Campari ritiene di proseguire con una "crescita organica" trainata dall'andamento dei vari marchi ad eccezione di Skyy. Il Gruppo si dice "fiducioso riguardo al conseguimento di una performance positiva nell'anno 2018".