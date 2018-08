Borse Europa in rosso dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - L'apertura positiva di Wall Street non giova particolarmente alle Borse europee, che restano in terreno negativo, con Milano in calo dell'1,2%, Londra dell'1%, Francoforte dello 0,4% e Madrid dello 0,6%. Parigi è piatta. I mercati subiscono ancora le incertezze della guerra dei dazi fra Stati Uniti e Cina e attendono le indicazioni della Fed: alle 20 si conoscerà la decisione del Comitato Federale sui tassi, attesi stabili. In Piazza Affari si fanno sentire gli effetti della presentazione dei conti. Sono in calo Enel (-3,7%), Intesa (-3,9%) e Italgas (-1,9%). Salgono invece Mediolanum (+3,4%) e Leonardo (+2,6%). I conti non hanno influenzato troppo gli andamenti di Generali (-0,5%) e Mediobanca (-0,7%), mentre Ferrari cede l'1%.