Borsa: Europa frena, Londra -1,2%

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Frenano all'unisono le principali borse europee, dopo l'inatteso calo della fiducia manifatturiera in Germania e delle richieste settimanali di mutui negli Usa. In rosso tutti gli indici, a partire da quello di Londra (-1,2%), più debole già in apertura. Milano cede lo 0,7%, Madrid lo 0,43% e Francoforte lo 0,28%, mentre Parigi (-0,05%) resiste vicino alla parità. In arrivo, a mercati chiusi, le immatricolazioni di auto in Italia e negli Usa, mentre alle 20 si conoscerà la decisione del Comitato Federale della Fed sui tassi, attesi stabili. Le vendite si concentrano sul settore automobilistico dopo i risultati di Volkswagen (-1,77%), migliori delle stime, ma con lo spettro dello scandalo sulle emissioni. In calo anche Porsche (-1,49%), Fca (-1,29%), e Bmw (-1,12%), mentre tenta il recupero Ferrari (-0,53%) dopo una prima reazione negativa alla trimestrale. Contrastati bancari Hsbc (-2,04%) e Lloyds(+1,89%) dopo la trimestrale, appena diffusa da Intesa (-0,85%).