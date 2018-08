Borsa: Europa contrastata, Londra -0,4%

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Procedono in ordine sparso le principali borse europee, in piena stagione di trimestrali, con lievi rialzi per Madrid (+0,28%) e Parigi (+0,11%), mentre retrocedono Londra (-0,67%), Milano e Francoforte (-0,13% entrambe). Positivi i futures Usa in attesa della fiducia economica in Italia, in Germania, nell'Ue e in America. In arrivo, a mercati chiusi, le immatricolazioni di auto in Italia e negli Usa, mentre alle 20 si conoscerà la decisione del Comitato Federale della Fed sui tassi, attesi stabili. Le vendite si concentrano sul settore automobilistico dopo i risultati di Volkswagen (-3%), migliori delle stime, ma con lo spettro dello scandalo sulle emissioni. In calo anche Daimler (-1,45%), Bmw (-1,56%), Fca (-1,07%) e Ferrari (-0,22%), che diffonde oggi la trimestrale. In campo bancario cedono Hsbc (-1,15%), Standard Chartered (-0,73%) e Barclays (-0,4%) a Londra, a differenza di Lloyds (+2%), spinta dalla trimestrale, in arrivo per Intesa (+0,48%).