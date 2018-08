Borsa: Asia contrastata, Tokyo +0,94%

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Le ipotesi di inasprimento degli Usa dei dazi sulle importazioni di prodotti dalla Cina ha pesato sui listini di Asia e Pacifico, che si sono mossi a due velocità, in vista anche del Comitato Federale della Fed atteso per le 20 di oggi. Tokyo è rimbalzata, con un rialzo dello 0,94%, seguita da Taiwan (+0,37%) e Seul (+0,51%). Segno meno invece per Sidney (-0,07%) e, soprattutto, per Shanghai (-1,21%), ancora aperta insieme a Hong Kong (-0,4%) e Mumbai (-0,12%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street, in attesa degli indici markit della fiducia in Italia, Germania e nell'Ue, oltre che delle immatricolazioni di auto in Italia e negli Usa a mercati chiusi. In arrivo da Oltreoceano anche le richieste di mutui e indici vari sulla fiducia dei diversi settori.