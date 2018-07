Telt, bando tunnel base Tav entro estate

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Il bando per lo scavo del tunnel di base della Torino-Lione sul versante francese, del valore di circa 2 miliardi di euro, "è previsto da planning entro l'estate". Lo precisa Telt, la società incaricata di costruire e gestire la nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità, in merito alle notizie di stampa secondo cui la società italo-francese non ha firmato le procedure per il lancio della gara internazionale.

"In questo momento si stanno completando le valutazioni tecnico-giuridiche in vista della pubblicazione degli appalti sulla Gazzetta Europea", aggiunge in una nota Telt, che "come da programma concordato con l'Unione europea dai due Stati, sta lavorando alla pubblicazione di bandi per la realizzazione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione per un totale di 5,5 miliardi di euro entro il 2019.