Borsa: Milano regina con Leonardo

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - In un'Europa positiva grazie anche ai rialzi di Wall Street notizie di trattative per evitare una guerra dei dazi Usa-Cina, Milano è 'regina' (+1,25%), tonificata dai risultati di alcune trimestrali. Vola Leonardo (+10,6%) all'indomani della presentazione dei conti con un rialzo delle stime per l'intero esercizio. Acquisti su Intesa (+4,11%) che domani svelerà i suoi risultati. Bene Mediolanum (+3,45%) e Mediobanca (+2,42%). Contrastata la Galassia del Lingotto, con Ferrari che guadagna il 2,29% in attesa dei conti di domani, assieme ad Exor (+1,04%). Più debole Cnh (+0,15%) mentre perde Fca (-0,34%). Fuori dal Ftse Mib acquisti su Carige (+2,3%) e vola Tiscali (+21,94%) in scia all'intesa sul 5G con Fastweb. Soffrono invece Cucinelli (-2,07%), Saipem (-1,56%), Fineco (-1,47%), Buzzi (-1,21%) e Campari (-1,17%).