Borsa: Milano accelera, corre Leonardo

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Piazza Affari accelera a metà mattina (Ftse Mib +0,73%), spinta da Leonardo (+9%), dopo i conti dei primi 6 mesi e il rialzo delle stime per l'intero esercizio, seguita da Mediolanum (+2%), che diffonde oggi la trimestrale. Effetto conti anche su A2a (+1,7%),Italgas (+1,46%), mentre Tiscali (+22%) è spinta dall'accordo sul 5G con Fastweb. Segno meno per Autogrill (-2,84%), Cucinelli (-2,76%), Ferragamo (-0,92%), Campari (-0,75%), Fca (-0,64%) e Pirelli (-0,59%), mentre rimbalza Ferrari (+0,58%), in vista della trimestrale di domani. Contrastate Carige (+2,3%) ed Mps (-1,94%%) in vista delle trimestrali di venerdì prossimo. La diffondono domani invece Generali (+0,77%), Mediobanca (+2%) e Intesa (+2,25%), mentre Unicredit (+1,44%) lo farà il prossimo 8 agosto.