Borsa: Europa cauta, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Si muovono con cautela le principali borse europee in attesa del tasso di disoccupazione, dell'inflazione e del Pil trimestrale dell'Ue, in piena stagione di trimestrali. Milano (Ftse Mib +0,5%) è la migliore davanti a Madrid (+0,26%), Londra (+0,17%) Parigi e Francoforte (+0,1% entrambe). Positivi i futures Usa, in vista di una lunga serie di dati macroeconomici e del Comitato Federale della Fed di domani. Corrono, spinte dai conti del secondo trimestre e dei primi 6 mesi dell'anno Lufthansa (+4,78%), il fornitore di apparecchiature elettriche francese Rexel (+9,78%) e, in Piazza Affari, Leonardo (+7,77%) e Italgas (+1%). Sotto pressione il finanziario svizzero Gam (-10%) per un'indagine interna riguardante un manager del settore investimenti, mentre il distributore di materiale edile inglese Travis Perkins (-7,87%) sconta una semestrale deludente per gli analisti.