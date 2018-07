Borsa: Asia negativa, Tokyo -0,84%

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - La decisione della Banca Centrale Giapponese di non modificare la propria politica monetaria sui tassi la fatto scivolare i listini di Asia e Pacifico, a partire da Tokyo (-0,84%). In calo anche Hong Kong (-0,5%), ancora aperta insieme a Shanghai (+0,04%) e Mumbai (-0,37%), mentre Taiwan (+0,22%), Seul (+0,08%) e Sidney (+0,03%) hanno chiuso poco sopra la parità. Negativi i futures sull'Europa, positivi invece quelli su Wall Street dopo il calo della fiducia dei consumatori in luglio nel Regno Unito, l'aumento oltre le stime delle vendite al dettaglio in Germania ed in attesa del tasso di disoccupazione tedesco, italiano e dell'Ue. In arrivo anche l'inflazione e il Pil trimestrale dell'Ue, mentre dagli Usa sono attesi indici sul reddito e sulla spesa individuale, la fiducia dei manager di Chicago e dei consumatori. Per domani è previsto invece il Comitato federale della Fed sui tassi.