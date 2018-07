Borsa: Europa debole, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Si mantengono deboli le Borse europee da Parigi e Madrid (-0,2%) a Milano e Francoforte (-0,1%) mentre Londra è invariata. Stabile l'inflazione in Germania e Spagna, in crescita nel Regno Unito il credito al consumo ma non i mutui, mentre nell'Ue la fiducia economica si è mantenuta in linea con le attese. Contrastati i futures Usa in vista delle vendite di case e dell'indice manifatturiero della Fed di Dallas, previsto in calo.

Ma è sul Comitato federale della Fed in programma tra due giorni che sono puntati gli occhi, con tassi previsti invariati, e sulle semestrali in arrivo: oggi arriva Caterpillar e domani Apple. Corrono a Londra l'assicurativo Hiscox (+8,3%) e a Parigi il tecnologico Gea (+7,1%) dopo conti intermedi migliori delle stime. Acquisti sul colosso inglese delle scommesse Gvc (+4,8%), spinto da un'alleanza con l'americana Mgm, mentre scivola Heineken (-4,55%) ad Amsterdam che ha diffuso la semestrale e le previsioni per l'intero esercizio.