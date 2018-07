Borsa: Asia in calo, Tokyo -0,74%

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Avvio di settimana a passo di gambero per le borse di Asia e Pacifico. Tra risultati trimestrali inferiori alle attese e decisioni di politica monetaria in arrivo dalla Banca del Giappone (domani), dalla Fed (1 agosto) e della Banca d'Inghilterra (2 agosto) hanno ceduto Tokyo (-0,74%), Taiwan (-0,38%), Seul (-0,07%) e Sidney (-0,35%). Negative anche Hong Kong (-0,86%) e Shanghai (-0,47%), ancora insieme a Mumbai (+0,07%), unica tecnicamente in rialzo.

Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street in vista dell'inflazione in Germania e Spagna, dei prezzi delle abitazioni nel Regno Unito e della fiducia nell'Ue, mentre dagli Usa sono in arrivo le vendite di case e l'indice manifatturiero della Fed di Dallas. Attese in settimana le trimestrali di Tesla, Caterpillar e Berkshire Hathaway. Dalla prima in particolare sarà possibile evidenziare il ruolo dell'area Asia-Pacifico nella generazione di ricavi in piena guerra commerciale tra Usa e Cina.