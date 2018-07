Borsa: Milano tiepida (+0,2%),corre Tim

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Piazza Affari appare tiepida (Ftse Mib +0,2%) a circa un'ora dalla chiusura, con il paniere spaccato in due e Tim (+4,8%) in luce sulle attese per la Rete.

Bene anche Mediaset (+2,5%) in vista dei conti attesi a mercato chiuso, mentre frenano Ferrari (-1,61%), Fca (-0,61%) ed Exor (-0,54%), oggetto di prese di beneficio a differenza di Cnh (+0,54%). In campo bancario allungo di Mps (+5,89%), che ritrova i livelli dello scorso 28 giugno, e di Carige (+5%). Sprint di Autogrill (+4,24%), dopo conti semestrali in linea con le stime degli analisti. Diversa invece la reazione di Eni (-1,23%), penalizzata dal calo del greggio.