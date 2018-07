Borsa: Milano gira in positivo (+0,25%)

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - La Borsa di Milano gira in positivo (+0,25%) a pochi minuti dall'apertura delle contrattazioni dopo un esordio in territorio blandamente negativo. A trascinare verso l'altro solo Buzzi (+1,8%), Banca Mediolanum (+1,6%), Tim (+1,5%), Mediaset (+1,4% in attesa dei conti). Fuori dal listino principale bene Fincantieri (+1%) dopo i buoni risultati di ieri. La trimestrale giova anche a Maire Tecnimont (+2%).

Contrastato l'andamento dei titoli che ruotano attorno al Lingotto: dopo i recuperi di ieri Fca lascia sul terreno l'1,9%, Ferrari l'1,5%, Exor lo 0,3%. Acquisti invece ancora su Cnh (+0,5%), protagonista ieri di un rally grazie ai buoni risultati del semestre. Male infine Moncler (-1,26%) e prese di beneficio su Banca Generali (-0,9%).