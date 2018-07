Borsa: Europa positiva nel finale

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Borse europee positive nel finale a differenza dei listini Usa, che sono contrastati dopo il dato del Pil trimestrale in crescita record dal lontano 2014. Madrid (+0,86%) è la migliore davanti a Londra (+0,46%), Francoforte (+0,38%), Parigi (+0,37%) e Milano (+0,32%). Effetto trimestrali su Carrefour (+12% a Parigi), sul tecnologico svedese Securitas (+6,27%) e su Lagardere (+6,91%%), mentre scivolano per l'analogo motivo il tecnologico Sopra Teria (-9,47% a Parigi) e la griffe Kering (-7,78%) dopo le vendite trimestrali di Gucci, che che hanno deluso le attese. Segno meno anche per Basf (-2,9%) a Francoforte, dove invece sale Deutsche Telekom (+2,09%%), favorita dalla raccomandazione d'acquisto di Citi.