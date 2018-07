Borsa: Europa positiva attende pil Usa

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Esordio positivo per le Borse europee ma senza particolari spunti nell'ultimo giorno di scambi della settimana: Londra guadagna lo 0,2%, Parigi lo 0,08%, Francoforte lo 0,28%. Sull'indice pan europeo Stxx Europ 600 sono in rialzo le materie prime (+1,8%), le telecomunicazioni (+1,2%). Ancora deboli acquisti sul settore automotive (+0,2%) dopo i 'ramoscelli di ulivo' tra Usa e Ue nell'ambito della guerra dei dazi commerciali. Mentre sui mercati l'attenzione è concentrata sul Pil Usa che saranno diffusi nel pomeriggio. A Parigi vola Carrefour (+10%) tonificata dai risultati del semestre, mentre è in calo Kering (-6%) dopo che i risultati delle vendite di Gucci che hanno deluso le attese. A Francoforte cede Basf (-2,7%) i cui ricavi del semestre si sono attestati sotto alle stime. Bene Deutsche Telekom (+1,8%) dopo essere stata alzata a 'buy' da Citi.