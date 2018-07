Marchionne: John Elkann, conserveremo per sempre ricordo

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - "Ciao Sergio, sei stato un vero amico oltre che un uomo straordinario: Lavinia ed io, insieme a Leone, Oceano e Vita, conserveremo per sempre il tuo ricordo con gratitudine e affetto, restando vicini a Manuela, Alessio e Tyler". Il presidente di Fca e Ferrari, John Elkann, saluta così, in un necrologio sul quotidiano La Stampa, Sergio Marchionne, il manager morto ieri a Zurigo.

Tra i numerosi necrologi anche quello di Lapo Elkann, fratello di John, della sorella Ginevra e di tutta la famiglia Agnelli-Elkann. "Ti sono immensamente e profondamente grato per tutte le opportunità che mi hai dato - scrive Lapo -, per tutto quello che mi hai insegnato e tutto ciò che hai fatto per me, per la mia famiglia e per tutte le aziende. Terrò stretto nel mio cuore il tuo ricordo cercando di onorarlo e di rispettarlo", aggiunge Lapo, mandando un "fortissimo abbraccio" a Manuela, la compagna di Marchionne, i figlio e la famiglia.

"Ti ricorderemo sempre con profondo affetto e infinita gratitudine. Ci Manchi, ci mancherai", scrive Ginevra Elkann.(ANSA).