Ikea: parte da Milano progetto Lockers

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Ikea sceglie l'Italia e Milano, per l'esattezza i negozi di Carugate, Corsico e San Giuliano Milanese, per sperimentare un servizio che promette di semplificare gli acquisti online. Fuori dai tre negozi, accessibili 24 ore su 24 sono stati installati degli armadietti blu che funzionano come punto di ritiro self service. Sono grandi abbastanza da contenere anche un letto e si aprono digitando un codice inviato sul telefono. L'acquisto potrà essere prelevato il giorno stesso per gli ordini effettuati entro le 16, a partire da 4 ore lavorative successive o nei sei giorni seguenti. "I nostri clienti oltre alla convenienza cercano la rapidità e diventa fondamentale la sinergia tra e-commerce e store, per rispondere alle rinnovate esigenze del mercato" spiega Nicolas Gonzales, Multichannel Rollout Manager IKEA Italia. "Abbiamo scelto l'Italia come Paese pilota, ed in particolare Milano, in quanto il capoluogo lombardo è da sempre attento all'innovazione e precursore dei tempi", aggiunge Gonzales.