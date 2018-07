Borsa: Milano accelera dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Piazza Affari accelera nel pomeriggio (Ftse Mib+1%), dopo l'avvio positivo di Wall Street grazie alle varie trimestrali a partire da quelle di Cnh (+8,16%) e di Azimut (+6,8%), mentre Saipem (+6,15%) l'ha diffusa ieri. Prosegue lo sprint di Fca (+3,9%), che rimbalza dopo il martedì nero del trimestre e della scomparsa di Sergio Marchionne, favorita dall'accordo sui dazi tra Ue e Stati Uniti, che ha evitato ritorsioni sulle auto europee, che favorisce anche Pirelli (+3,72%). Bene Luxottica (+2,58%) insieme a Essilor (+2,2% a Parigi), fresca di trimestrale, dopo il via libera alla fusione tra i due gruppi da parte dell'Antitrust in Cina, ultimo tassello del mosaico. Segno meno per Brembo (-1,91%), colpita dal taglio della raccomandazione a 'reduce' da parte di Banca Akros, in attesa dei risultati di metà anno, diffusi ieri da Moncler (-6,68%). Acquisti su Tim (+1,85%) e Mediaset (+1,13%), sprint di Sias (+9,14%).