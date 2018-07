Borsa: Asia in calo, pesano timori dazi

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Le Borse in Asia chiudono tutte in rosso ma l'avvio aveva lasciato immaginare tutta un'altra seduta. L'ottimismo per la soluzione delle tensioni tra Trump e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker aveva portato gli indici in rialzo. Poi l'inversione di tendenza di Tokyo (-0,12%) sulle indiscrezioni per cui la Banca del Giappone starebbe valutando di ridurre gli acquisti di ETF sul Nikkei per aumentare quelli legati invece all'indice Topix.

Hong Kong perde lo 0,83% con i tecnologici appesantiti dal tonfo di Facebook e dai suoi risultati deludenti. Shangai cede lo 0,9% e Shenzen l'1,08% sui timori per la guerra commerciale tra Cina e Usa.