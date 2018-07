Snam-Luiss, corso per manager di energia

ROMA, 25 LUG - Dalle aule dell'università ai banchi della scuola fino alla preparazione tecnica e manageriale. Snam punta sulla formazione continua con tre progetti presentati alla LUISS Business School nel convegno "Le imprese per la scuola". Il primo progetto è l'istituzione di una cattedra in Energy economics and policies e il sostegno al master in Management and technology, major in Energy industry. La seconda iniziativa, denominata 'Fare scuola', prevede, in collaborazione con il consorzio Elis, giornate formative dedicate ai docenti per dotarli di strumenti all'avanguardia per preparare i giovani al mondo del lavoro. Nella fase iniziale saranno coinvolti 20 istituti a Milano, Roma e Bari ai quali le aziende aderenti al consorzio metteranno a disposizione le proprie competenze e le proprie sedi. La terza iniziativa, infine, riguarda il lancio dello Snam institute per la preparazione tecnica e manageriale dei collaboratori della società e dei suoi oltre mille fornitori, nel 90% dei casi piccole e medie imprese italiane.