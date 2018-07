(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Non solo food-delivery. Nasce Gig-Imprese Confesercenti, un nuovo soggetto associativo che si candida a punto di riferimento di tutte le piattaforme digitali italiane, dalla ristorazione al turismo e ai servizi. Sono oltre 100 mila le micro, piccole e medie attività - secondo i dati Confesercenti - che offrono prodotti e servizi on demand attraverso le piattaforme digitali.

"Un modello economico innovativo e gradito ai consumatori, che negli ultimi due anni ha vissuto una crescita esponenziale.

Ma che ha bisogno di un quadro normativo chiaro e stabile per esprimere tutte le sue potenzialità, particolarmente interessanti per le imprese di minori dimensioni, che costituiscono oltre il 90% del tessuto imprenditoriale italiano", si legge in una nota.

Il 26 luglio, al tavolo convocato del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, Confesercenti proporrà nuove idee per il lavoro nelle imprese della Gig Economy, che necessita di "tutele ad hoc non riconducibili alle classiche figure del lavoro subordinato".