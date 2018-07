Borsa: Milano maglia nera con Fca

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - La Borsa di Milano è 'maglia nera' in Europa (-1,43%) trascinata in ribasso dal crollo della galassia del Lingotto. Fca soffre nel giorno della morte di Sergio Marchionne e della trimestrale, chiudendo in calo del 15,5%. Un tonfo che contagia i titoli legati al gruppo: Exor (-3,49%), Ferrari (-2,19%) e Cnh (-0,27%). Va male anche St, che, dopo i conti diffusi in mattinata, perde l'8,83%. Tra gli altri titoli in flessione, Banca Generali (-1,79%), Tenaris (-1,68%), Azimut (-1,64%) e Brembo (-1,63%). Fuori dal Ftse Mib cedono anche Carige (-2,44%) e Mps (-1,63%).

In netto rialzo invece il Creval (+4,91%) all'indomani dell'accordo di partnership con Credit Agricole. Ben intonata Moncler in attesa dei conti del semestre (+2,61%). Acquisti su Saipem (+2,14%) e Tim (1,48%), tonificati dai buoni risultati trimestrali.