Borsa: Europa caute, Milano -0,15%

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Borse europee in buona parte deboli con poche eccezioni in attesa di un incontro a Washington tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker sul commercio mondiale. L'indice d'area Stoxx 600 si muove sotto la parità. Londra cede lo 0,6%, Francoforte lo 0,23%, Madrid lo 0,30%. Parigi è positiva (+0,27%) mentre Milano segna un -0,15% con il Ftse Mib sotto i 22mila punti. Sul listino soffre St (-4,22%). E' piatta Fca (-0,11%) dopo l'annuncio della morte di Sergio Marchionne.

Ferrari perde l'1,7%, Exor lo 0,4%. Tra gli altri titoli Stm affonda (-4,51%) dopo i conti trimestrali e su qualche realizzo in scia al rialzo della vigilia. Tra gli altri bene Saipem (+1%) nonostante il rosso del trimestre dovuto a forte svalutazioni.

Lo spread tra btp e bund è a 225 punti base con il rendimento decennale italiano al 2,64%. Sul fronte dei cambi l'euro tocca 1,17 sul dollaro.