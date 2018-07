Borsa: Europa sale, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Borse europee positive, sulla scia dei mercati di Asia e Pacifico e con i futures Usa in rialzo dopo gli indici Markit che misurano la fiducia in Francia e Germania ed in attesa del dato di sintesi europeo e degli analoghi indicatori americani. In arrivo dagli Stati Uniti anche l'indice manifatturiero della Fed di Richmond, previsto però in calo rispetto al dato del mese prima. In Europa Milano (+1%) è la migliore, seguita da Madrid (+0,52%), Parigi e Francoforte (+0,4% entrambe), mentre Londra resta indietro (+0,05%). Gli acquisti si concentrano sul settore tecnologico dopo la trimestrale di Ams (+10,41% a Zurigo), con rialzi per Stm (+2,85%). Sprint di Peugeot (+9,69% a Parigi) dopo la trimestrale.