Borsa: Europa sale, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Si confermano positive le Borse europee a metà seduta dopo gli indici Markit che misurano la fiducia in Francia, Germania e nell'Ue migliori delle stime. In rialzo anche i futures Usa in attesa degli analoghi dati americani e dell'indice manifatturiero della Fed di Richmond, previsto però in calo rispetto al dato del mese prima. In Europa Francoforte (+1,34%) è la migliore, mentre Milano, Parigi e Londra salgono dello 0,8% circa e Madrid dello 0,7%. I listini sono spinti dalle trimestrali di Ams (+4,95% a Zurigo), che favorisce il comparto tecnologico con Stm (+4,32%) maglia rosa a Milano, Peugeot (+10,52% a Parigi), con risvolti positivi su Volkswagen (+3,26%) e Daimler (+2,56%), mentre i conti di Ubs (+3,6%) favoriscono Commerzbank (+3,14%) a Francoforte e Unicredit (+3,11%) in Piazza Affari, dove rimbalzano Fca (+1,29%) e Cnh (+2,12%), in vista delle trimestrali diffuse rispettivamente domani e dopodomani. Bene anche Exor (+1,64%), più cauta Ferrari (+0,57%).