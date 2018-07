Borsa: Europa debole, pesano trimestrali

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Si confermano deboli le Borse europee con l'avvio della stagione delle trimestrali in piena guerra dei dazi tra Cina e Usa e con il nodo della Brexit.

Parigi (-0,57%) e Milano (-0,45%) sono le peggiori, precedute da Madrid, Londra e Francoforte, in calo tutte dello 0,2%, mentre i futures Usa sono poco variati in attesa dell'indice Fd di Chicago. Sotto pressione Ferrari (-4,55%), Exor (-3,89%, Cnh (-2,18%) ed Fca (-2,14%) dopo i cambi al vertice per la malattia di Sergio Marchionne. Pesano il tecnologico francese Aros (-7,27%() e Ryanair (-5,63%) dopo la trimestrale, che diffonderanno a mercati chiusi Luxottica (+0,35%) e Inwit (-0,97%). In calo lo spread Btp/Bund a 219,4 punti, mentre l'euro sale sopra 1,17 sul dollaro. Contrastate Carige (-4,65%), dopo la bocciatura del Piano da parte della Bce e Unicredit (+1,45%), spinta dal rigetto dell'Eba del ricorso del fondo Caius sui titoli ibridi dell'aumento di capitale del 2018.