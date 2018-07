Borsa:Europa in calo,Milano lima a -0,5%

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Le Borse europee si confermano in calo nell'ultima seduta della settimana con Wall Street debole.

L'indice d'area Stoxx 600 cede oltre mezzo punto con maglia nera Francoforte (-1,65%) seguita da Parigi (-0,97%). Calo più contenuto per Londra (-0,38%) e Milano che lima a -0,50% con il Ftse Mib a 21.775 punti mentre è stata raggiunta l'intesa sul Fabrizio Palermo come amministratore delegato di Cdp. Sui listini del Vecchio Continente pesa la reazione negativa di Trump al rialzo dei tassi deciso dalla Fed. Male soprattutto gli industriali. Sul fronte dei cambi l'euro resta in rialzo sul dollaro con la moneta unica a 1,1650 sul biglietto verde. Lo spread tra btp e bund è sotto i 223 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,57%. A Piazza Affari le vendite pesano su Buzzi (-3,6%), Fca (-3%), Ferrari (-2,6%) e Leonardo (+2,3%). In luce Recordati (+3,7%) con il buy di Goldman.

Salgono poi Snam (+1,28%) Campari (+1,26%) e Luxottica (+0,89%), quest'ultima in attesa dei conti lunedì.