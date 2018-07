Borsa: Milano chiude debole con Fca

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Piazza Affari chiude la settimana debole con il Ftse Mib che cede lo 0,41% sotto i 22 mila punti.

Deboli Fca (-2,31%) e Ferrari(-2,40%) in linea con gli automobilistici in Europa (-2,05%). Tra gli altri vendite su Buzzi (-3,57%) sull'hold di Equita Sim. Sul fronte opposto del listino Recordati (+3,9%) promosso da Goldman Sachs a buy da neutral. Poco mosse le banche in attesa delle semestrale in calendario ad inizio agosto. Acquisti in ordine sparso con spunti su Campari (+1,46%), Snam (+0,93%) che JP Morgan definisce l'utility regolata più attrattiva d'Europa. Positiva anche Luxottica (+0,89%) in attesa della semestrale di lunedì prossimo. Debole Tim (-0,67%) nonostante il trimestre positivo messo a segno dalla controllata brasiliana. Prosegue in rialzo Mediaset (+0,76%) in scia all'opa su Ei Towers che resta sui 57 euro dell'offerta. Lo spread tra btp e bund è in calo a 221 punti (in avvio 224,7) con il rendimento del decennale italiano al 2,58%.