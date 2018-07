Borsa: Europa prosegue debole con Fed

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Borse europee deboli ed in cerca di una direzione dopo che il presidente della Fed, Jerome Powel, ha bocciato la politica di protezionismo e dal Beige Book è emerso che l'economia americana continua a crescere. I mercati risentono anche di una stagione delle trimestrali che, per il momento, non ha dato particolari spunti. L'euro scende a 1,1614 sul dollaro a Londra.

In rosso Parigi (-0,2%) e Francoforte (-0,1%) mentre è piatta Londra (-0,01%). In positivo Madrid (+0,3%). In rialzo il settore della finanza (+0,5%) con Danske Bank (+3,2%) e Nordea bank (+2,6%) e Banco Santander (+0,6%). Bene anche le Tlc (+0,4%).

Il comparto energia (+0,1%) prosegue in positivo, con il prezzo del greggio stabile a 68,71 dollari al barile. Tra i titoli in rialzo Repsol (+0,7%) e Total (+0,1%).