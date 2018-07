Borsa: Europa apre in calo

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Le Borse europee aprono in calo con i timori di un inasprimento della guerra commerciale dovuta ai dazi imposti dagli Stati Uniti e con la stagione delle trimestrali caratterizzata, per il momento, da luci e ombre. Il petrolio è stabile a 68,71 dollari al barile mentre sul fronte monetario l'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,1611 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 è piatto (-0,07%). In rosso Francoforte (-0,2%) con il Dax a 12.740 punti, Parigi (-0,18%) ed il Cac-40 a 5.437 punti mentre è piatta Londra (-0,02%) con il Ftse-100 a 7.676.