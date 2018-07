Borsa: Europa sale dopo Fed, giù Milano

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, sulla "solida" ripresa americana producono effetti positivi anche in Europa, dopo aver spinto Wall Street.

Francoforte sale dello 0,77%, Parigi dello 0,5%, Londra dello 0,4%. In terreno negativo viaggiano solo Milano (-0,2%) e Madrid (-0,2%). Il comparto più tonico è quello dell'informatica (+2,1%), mentre quello della finanza (-0,4%) appesantisce i listini. Lo spread è in lieve aumento, attestandosi sui 214 punti contro i 213 in apertura, con un rendimento dei btp decennale al 2,48%. Stabile l'euro, scambiato a 1,16 dollari.