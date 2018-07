Borsa: Europa apre in crescita

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Apertura in crescita per i principali listini europei. La Borsa di Parigi ha avviato le contrattazioni guadagnando lo 0,35% a 5.441 punti, quella di Francoforte in rialzo dello 0,53% a 12.728 punti. Bene anche Milano (+0,37% a 22.055 punti). Dopo i primi scambi Londra cresce dello 0,33% a 7.650 punti. Piatta Madrid.