Ilva: Emiliano, Di Maio cerca soluzione

(ANSA) - BARI, 17 LUG - "Mi pare che il ministro Di Maio stia chiaramente sollecitando la migliore delle soluzioni possibili del caso Ilva". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, rispondendo ai giornalisti oggi a margine di una conferenza stampa sulla presentazione di un progetto per il contrasto alla violenza sui minori. "Quando noi - ha aggiunto Emiliano - abbiamo più volte detto, in passato, che non eravamo contenti perché c'erano troppi esuberi, e non eravamo contenti perché non c'era sufficiente tutela delle persone, evidentemente, almeno dal punto di vista del ministro Di Maio, avevamo ragione"."Se ci dovessero essere, io non ho notizie ufficiali in questo senso - ha anche detto Emiliano - altri soggetti che intendono acquistare l'Ilva a condizioni occupazionali e ambientali più convenienti, ben vengano. Non penso ci siano particolari problemi da questo punto di vista".

"Anche perché - ha rilevato - io continuo a pensare che una gara come quella, è in realtà una gara permanentemente aperta".