Borsa:Milano +0,5%,su Mediaset,EI Towers

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Piazza Affari, dopo un avvio fiacco, tenta il rialzo con il Ftse Mib che sale dello 0,5% a 21.929 punti. Di slancio Ei Towers (+15,5%) che è a quota 57 euro sul prezzo dell'opa lanciata da F2i con Mediaset che guadagna il 4,14%. Buon passo anche per il credito con Bper che segna un +1,92% e a seguire Ubi (+1,65%). Fuori dal paniere principale vendite su Carige (-1,14%) dopo che Vittorio Malacalza ha ufficializzato le dimissioni mentre si arresta lo scontro con l'a.d Fiorentino che in un'intervista alla stampa sottolinea che resterà se ci saranno le condizioni per portare avanti il piano di rilancio concordato con la Vigilanza di Bce.

Tra gli altri titoli Fca guadagna un moderato 0,75% dopo il calo registrato a giugno dalle immatricolazioni del gruppo in Europa.

Cali poi tra Stm (-0,87%), Recordati (-0,94%), Ferragamo (-0,7%).